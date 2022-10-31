Россельхознадзор: Косули-«зомби» для людей не опасны

«Наличие возбудителей особо опасных и трансграничных заболеваний, в том числе представляющих опасность для населения, по результатам проведенных исследований — исключено!» — подчеркивается в сообщении Россельхознадзора.

Причиной смертей могла стать совокупность факторов: бактерии, вызывающие клостридиозы и пастереллезы (их нашли в биологическом материале животных), и стресс (похолодание, резкое снижение кормовой базы и т.п.).

Массовой гибелью косуль в Курганской области занимаются специалисты — территориальные управления Россельхознадзора и ветслужбы с привлечением учёных ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Указаний на вирусные, бактериальные и прионные заболевания в пробах не найдено. Это такие заболевания, как бешенство, оспа, ящур, чума мелких жвачных, контагиозная плевропневмония, бруцеллез, сап, хроническая изнуряющая болезнь оленей.



«Проводится дальнейшая работа по стабилизации ситуации, в том числе комплексные исследования на базе лабораторий Россельхознадзора», — говорится в сообщении.



Напомним, в середине октября в Курганской области заметили странных косуль: некоторые бегали кругами, другие бились в конвульсиях. Местные жители, видимо, в шутку стали называть их животными-зомби. Более 30 из них погибли, ещё с десяток были застрелены охотниками.

