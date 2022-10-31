    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.53eur61.13

    Россельхознадзор: Косули-«зомби» для людей не опасны

    2226
    обсудить

    Массовой гибелью косуль в Курганской области занимаются специалисты — территориальные управления Россельхознадзора и ветслужбы с привлечением учёных ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

    Причиной смертей могла стать совокупность факторов: бактерии, вызывающие клостридиозы и пастереллезы (их нашли в биологическом материале животных), и стресс (похолодание, резкое снижение кормовой базы и т.п.).

    «Наличие возбудителей особо опасных и трансграничных заболеваний, в том числе представляющих опасность для населения, по результатам проведенных исследований — исключено!» — подчеркивается в сообщении Россельхознадзора.

    Указаний на вирусные, бактериальные и прионные заболевания в пробах не найдено. Это такие заболевания, как бешенство, оспа, ящур, чума мелких жвачных, контагиозная плевропневмония, бруцеллез, сап, хроническая изнуряющая болезнь оленей.

    «Проводится дальнейшая работа по стабилизации ситуации, в том числе комплексные исследования на базе лабораторий Россельхознадзора», — говорится в сообщении.

    Напомним, в середине октября в Курганской области заметили странных косуль: некоторые бегали кругами, другие бились в конвульсиях. Местные жители, видимо, в шутку стали называть их животными-зомби. Более 30 из них погибли, ещё с десяток были застрелены охотниками.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close