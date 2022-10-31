Чиков: Суд признал незаконной пометку «склонен ко лжи и обману» в военном билете

Волгоградский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно и признал незаконной запись о «склонности ко лжи и обману» в его военном билете. Об этом 31 октября сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Командира войсковой части обязали привести записи в военном билете Махно в соответствие с нормативными актами. В отмене нескольких приказов командования о досрочном увольнении со службы суд экс-военному отказал.