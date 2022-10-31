Чиков: Суд признал незаконной пометку «склонен ко лжи и обману» в военном билете

Волгоградский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно и признал незаконной запись о «склонности ко лжи и обману» в его военном билете. Об этом 31 октября сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Командира войсковой части обязали привести записи в военном билете Махно в соответствие с нормативными актами. В отмене нескольких приказов командования о досрочном увольнении со службы суд экс-военному отказал.
Судя по карточке дела на сайте Волгоградского гарнизонного военного суда, решение было вынесено 13 октября.
Признанная незаконной надпись появилась в военном билете Махно после того, как он отказался участвовать в боевых действиях на территории ЛДНР и Украины. Полный текст пометки выглядит так: «Склонен ко лжи и обману. Уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины».