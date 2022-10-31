Суд арестовал петербуржца, который пробил ограждение в Пулково и выехал к стоянке самолёта

Петербуржца, который на машине оказался в зоне транспортной безопасности аэропорта Пулково на два месяца арестовал Московский районный суд. Мужчину подозревают в хулиганстве и умышленном повреждении имущества.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 31 октября, в ходе предварительного слушания было установлено, что в минувшую пятницу мужчина приехал на привокзальную площадь центрального пассажирского терминала Пулково. Там он на своем «Опель Астра» пробил ограждение, оказался в зоне транспортной безопасности и проехал к стоянке воздушного судна №151. Материальный ущерб оценивается в 300 000 рублей.

