Группа компаний «ПСК» вложит 20 млрд рублей в участок под квартальную застройку в Московском районе

ГК «ПСК» приобрела участок площадью 24,7 га в Московском районе Петербурга. Как сообщают в компании, рядом с Московским шоссе, северо-западнее пересечения с Колпинским шоссе, появится квартальная жилая застройка общей площадью
Архитектурную концепцию разработало бюро «А.Лен». Сейчас подготовлена проектная документация, сам участок тоже готов к строительству. Проект микрорайона предполагает строительство 10 жилых корпусов высотой от 6 до 10 этажей на 3 237 квартир, а также школы на 550 мест и детского сада на 280 мест.
— Для ГК «ПСК» это первый собственный проект комплексного освоения территории, — говорит Максим Штерн, владелец ГК «ПСК». — У нас есть опыт строительства недвижимости комфорт-класса в составе общих КОТов, но последний год мы двигались к созданию собственной концепции кварталов с чистого листа. Сейчас, когда проектная документация полностью готова, а участок приобретен, мы приступаем к строительству,
Строительство будут вести тремя очередями. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на четвертый квартал 2024 года.