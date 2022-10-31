Группа компаний «ПСК» вложит 20 млрд рублей в участок под квартальную застройку в Московском районе

ГК «ПСК» приобрела участок площадью 24,7 га в Московском районе Петербурга. Как сообщают в компании, рядом с Московским шоссе, северо-западнее пересечения с Колпинским шоссе, появится квартальная жилая застройка общей площадью 128 тыс. кв. м . Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей.



Архитектурную концепцию разработало бюро «А.Лен». Сейчас подготовлена проектная документация, сам участок тоже готов к строительству. Проект микрорайона предполагает строительство 10 жилых корпусов высотой от 6 до 10 этажей на 3 237 квартир, а также школы на 550 мест и детского сада на 280 мест.