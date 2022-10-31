Капитан «Бориса Киселева» 2 года получал зарплату за уволенного стармеха

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении бывшего капитана вспомогательного судна «Борис Киселев» Андрея Катина, признанного виновным в мошенничестве. Порядка двух лет командир получал зарплату за уволенного подчиненного. Когда сумма перевалила за 2,5 миллиона, он остановился. Подробности 31 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В мае 2020 года старший механик судна, отходивший на нем чуть менее 8 лет, заявил Катину о желании уволиться из войсковой части и уйти к коммерсантам. Он отдал свою зарплатную карту капитану и отправился в свободное плавание. Начальник, зная пароль от карточки, умышленно не сообщил об увольнении стармеха в отдел кадров и с мая 2020 года по апрель 2022 исправно вносил несуществующего подчиненного в табель учета использованного рабочего времени и графика вахт. Зарплату за уволенного получал сам Катин. В фантазиях он не стеснялся и премировал механика.

