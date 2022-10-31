Капитан «Бориса Киселева» 2 года получал зарплату за уволенного стармеха

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении бывшего капитана вспомогательного судна «Борис Киселев» Андрея Катина, признанного виновным в мошенничестве. Порядка двух лет командир получал зарплату за уволенного подчиненного. Когда сумма перевалила за 2,5 миллиона, он остановился. Подробности 31 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В мае 2020 года старший механик судна, отходивший на нем чуть менее 8 лет, заявил Катину о желании уволиться из войсковой части и уйти к коммерсантам. Он отдал свою зарплатную карту капитану и отправился в свободное плавание. Начальник, зная пароль от карточки, умышленно не сообщил об увольнении стармеха в отдел кадров и с мая 2020 года по апрель 2022 исправно вносил несуществующего подчиненного в табель учета использованного рабочего времени и графика вахт. Зарплату за уволенного получал сам Катин. В фантазиях он не стеснялся и премировал механика.
Как говорится в сообщении судов, «своими противоправными действиями» злоумышленник обманывал должностных лиц восковой части и ФКУ «УФО МО РФ по ЗВО».
«Таким образом, Катин, с 01.05.2020 по 29.04.2022, совершил хищение денежных средств, принадлежащих государству в лице МО РФ, в виде заработной платы и иных выплат в размере 2 010 736, 87 рублей и в виде стоимости продовольственного пайка в размере 194 909, 75 рублей, которыми также обеспечивался Ч., а всего на общую сумму 2 532 975, 28 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — отмечает пресс-служба судов.
В апреле 2022 года Катин все-таки попросил стармеха написать заявление на увольнение и отнес его в отдел кадров. Бывший капитан судна вину признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.