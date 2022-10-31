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    На Парнасе в 2023 году появится детский садик на 280 мест

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    В Выборгском районе началось строительство детского сада на 280 мест. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сдать его в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.

    Трехэтажное здание будет рассчитано на 12 групп воспитанников — четыре группы для детей от года до трех лет и восемь групп для детей от 3 до 7 лет. У каждой группы будет своя, отдельная ячейка с игровой и буфетной зонами, спальней, раздевалкой и санузлом.

    Кроме этого, в садике будут залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда, современный пищеблок, медицинский и прививочный кабинет. Площадь озеленения прилегающей территории составит более 6 тыс. кв. м, а для каждой возрастной группы во дворе оборудуют отдельные игровые площадки.

    Застройщик строит жилье и инфраструктуру в рамках концепции, заложенной основателем компании Олегом Дерипаской. К настоящему моменту на баланс города уже передали 10 соцобъектов на Парнасе, три в Юнтолово, строятся еще восемь.

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