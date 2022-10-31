    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, сев

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.53eur61.13

    Bloomberg опубликовало рейтинг богатейших семей мира. Русские в него не попали

    1672
    6 комментариев

    Рейтинг богатейших в мире династий опубликовало агентство Bloomberg 31 октября. Россияне в него не попали.

    На первом месте с состоянием 224,5 млрд долларов значится американская семья Уолтонов, которые владеют крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. За год семья потеряла 13,7 млрд долларов состояния.

    На второй строчке владельцы производителя шоколадных батончиков Mars — семья Марс. Их состояние равняется 160 млрд долларов. За год они увеличили его на 18 млрд долларов.

    На третьем месте рейтинга находится семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues с состоянием 128,8 млрд долларов.

    Также в десятку вошла королевская семья Саудовской Аравии с состоянием 105 млрд долларов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close