Bloomberg опубликовало рейтинг богатейших семей мира. Русские в него не попали

Рейтинг богатейших в мире династий опубликовало агентство Bloomberg 31 октября. Россияне в него не попали.
На первом месте с состоянием 224,5 млрд долларов значится американская семья Уолтонов, которые владеют крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. За год семья потеряла 13,7 млрд долларов состояния.
На второй строчке владельцы производителя шоколадных батончиков Mars — семья Марс. Их состояние равняется 160 млрд долларов. За год они увеличили его на 18 млрд долларов.
На третьем месте рейтинга находится семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues с состоянием 128,8 млрд долларов.
Также в десятку вошла королевская семья Саудовской Аравии с состоянием 105 млрд долларов.