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    На Пискаревском таксист не пропустил встречный Tiguan при повороте, пострадали четверо

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Стали известны подробности аварии с машиной такси, произошедшей вечером 30 октября в Красногвардейском районе Петербурга. В больницу с места ДТП увезли четверых.

    По предварительным данным «Фонтанки», в 22:40 на пересечении Пискаревского проспекта с проспектом Маршала Блюхера 39-летний петербуржец, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при повороте налево не пропустил ехавший во встречном направлении Volkswagen Tiguan под управлением 31-летнего жителя Челябинской области. «Поло» принадлежит не водителю, а 35-летнему мужчине. Ранее сообщалось, что это было такси. «Тигуаном» управлял собственник.

    В результате аварии с травмами различной степени тяжести госпитализировали обоих водителей, а также двух пассажиров «Поло»: 35-летнюю женщину и 15-летнего подростка из Орловской области. В ГУ МВД сообщали, что пассажиры не пострадали, а у таксиста тяжелые травмы.

    По факту ДТП ведется проверка. Водитель «Поло» за 2022 год привлекался за нарушения ПДД пять раз: за непропуск транспорта, пользующегося преимуществом (часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ), и пешехода (статья 12.18 КоАП РФ), отсутствующие или закрытые номера машины (часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ), превышение скорости (часть 2 статьи 12.9 КоАП РФ) и отсутствие документов (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ).

    Фото: «Фонтанка.ру»

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