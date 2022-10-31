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    Беглов назначил нового председателя петербургского комитета по тарифам

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    Дмитрий Коптин, почти 15 лет возглавлявший комитет по тарифам Петербурга, переходит на работу в ГУП «ТЭК». Его место с 1 ноября займет Алексей Малухин.

    О кадровых перестановках 31 октября рассказала пресс-служба Смольного. Как говорится в сообщении, Коптин займет должность первого заместителя гендиректора ГУП «ТЭК». Комитет по тарифам он возглавлял с 2008 года.

    Алексей Малухин возглавлял службу по тарифам Нижегородской области, с 2019-го работал в петербургском комитете по энергетике, затем перешел на должность заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Кроме того, с 2021-го вошел в совет директоров компании «Россети Ленэнерго».

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