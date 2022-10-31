Три участка дамбы в Петербурге сузили дорожные работы

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений предупреждает водителей об ограничениях на дамбе из-за дорожных работ на этой неделе. Два участка сузили на внутреннем кольце, и один — на внешнем.



С 31 октября по 6 ноября на Невской стороне из-за ремонта перекрыта правая полоса на участках с 130-го по 131-й километр и с 138-го по 139-й километр САД КЗС, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. На Финской стороне с 31 октября по 3 ноября закрыты левая и средняя полосы на участке с 117-го по 118-й километр.