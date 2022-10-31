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    «Дэу Нексия» лоб в лоб сошлась с грузовиком на «Сортавале», погибли двое

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    Страшное ДТП произошло минувшей ночью на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Двое молодых людей погибли в лобовом столкновении с грузовиком.

    Около 02:40 31 октября на федеральной трассе А-121 «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и большегруз Scania, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. От удара обе машины вынесло в кювет. На фото с места ДТП видно лежащий на боку поперек канавы грузовик и полностью искореженную легковую. По предварительным данным, водитель «Дэу» неправильно выбрал скорость и выехал на «встречку».

    По информации 47News, авария произошла на 97-м километре трассы, неподалеку от Отрадного. Из остатков «Дэу» вытащили 19-летнего водителя и 20-летнего пассажира. Оба они погибли на месте, сообщает прокуратура.

    Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Приозерская городская прокуратура организовала доследственную проверку.

    Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти / Telegram

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