«Дэу Нексия» лоб в лоб сошлась с грузовиком на «Сортавале», погибли двое

Страшное ДТП произошло минувшей ночью на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Двое молодых людей погибли в лобовом столкновении с грузовиком.
Около 02:40 31 октября на федеральной трассе А-121 «Сортавала» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и большегруз Scania, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. От удара обе машины вынесло в кювет. На фото с места ДТП видно лежащий на боку поперек канавы грузовик и полностью искореженную легковую. По предварительным данным, водитель «Дэу» неправильно выбрал скорость и выехал на «встречку».
По информации 47News, авария произошла на 97-м километре трассы, неподалеку от Отрадного. Из остатков «Дэу» вытащили 19-летнего водителя и 20-летнего пассажира. Оба они погибли на месте, сообщает прокуратура.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Приозерская городская прокуратура организовала доследственную проверку.