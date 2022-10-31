Антициклон не пускает облака в Петербург, завтра будет по-другому

Понедельник в Петербурге будет солнечным и холодным. По ночам сейчас минус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 октября существенных осадков в городе не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, а в пригородах до минус 3, днем составит плюс 3–5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.



«В последний день октября погоду в Северной столице сформирует гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, а температурный фон будет близок к климатической норме. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

