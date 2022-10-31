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    Антициклон не пускает облака в Петербург, завтра будет по-другому

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Понедельник в Петербурге будет солнечным и холодным. По ночам сейчас минус.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 октября существенных осадков в городе не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, а в пригородах до минус 3, днем составит плюс 3–5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

    «В последний день октября погоду в Северной столице сформирует гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, а температурный фон будет близок к климатической норме. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 6 градусов в течение суток. Самое холодное 31 октября выдалось в 1979 году, минус 10 днём, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 13, напоминает «Яндекс».

    Во вторник, по словам Леуса, стоит ждать натекания облачности, небольших дождей и повышения температуры на 2–3 градуса. Однако ночью местами гололедица.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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