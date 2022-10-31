Антициклон не пускает облака в Петербург, завтра будет по-другому

Понедельник в Петербурге будет солнечным и холодным. По ночам сейчас минус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 октября существенных осадков в городе не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1, а в пригородах до минус 3, днем составит плюс 3–5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.
«В последний день октября погоду в Северной столице сформирует гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, а температурный фон будет близок к климатической норме. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 6 градусов в течение суток. Самое холодное 31 октября выдалось в 1979 году, минус 10 днём, а самое тёплое — в 2008 году, плюс 13, напоминает «Яндекс».
Во вторник, по словам Леуса, стоит ждать натекания облачности, небольших дождей и повышения температуры на 2–3 градуса. Однако ночью местами гололедица.