Последняя в этом году короткая рабочая неделя началась

Сегодня, 31 октября, в России началась последняя в году короткая рабочая неделя — четырёхдневная. Пятница, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства. В четверг, 3 ноября, как в предпраздничный день продолжительность рабочего дня, согласно Трудовому кодексу, сокращается на час.



РИА Новости со ссылкой на эксперта по праву напоминает, что согласно статье 112 Трудового кодекса у сотрудников, получающих оклад, зарплата из-за нерабочего дня снижаться не должна. А тем, кто работает сдельно или с почасовой оплатой, должны выплатить дополнительное вознаграждение (если 4 ноября у них был выходным). Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере либо в одинарном плюс дополнительный выходной (что выбрать, должен решать сам человек).

