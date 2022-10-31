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    Петербуржцам покажут засекреченные документы о строительстве Ленинградского метрополитена

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    1 комментарий

    В выставочной галерее Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (Таврическая ул., 39) с 31 октября до 23 декабря 2022 г. будет работать межархивная выставка «Ленинградский метрополитен», посвященная истории строительства ленинградского метро от разработки проектов до сооружения его основных линий.

    Фото: spbarchives / Vk.com
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    Зрители, интересующиеся подземкой, увидят планы, чертежи, карты, фотографии, деловую переписку, газеты, отражающие историю проектирования и строительства метро, а также узнают малоизвестные факты о метрополитене, архитектурном оформлении станций, о людях, причастных к его строительству, — руководстве и рабочих, и т. д.

    Большинство документов на выставке будут демонстрироваться впервые, а многие документы и вовсе были ранее засекречены.

    Фото: spbarchives / Vk.com
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    Вход бесплатный, по предварительной записи.

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    Фото: spbarchives / Vk.com
    Фото: spbarchives / Vk.com

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    Комментарии 1

    Neizvestniy31 Окт 2022 в 01:51
    Самый засекреченный-"сколько денег украли" - всё равно не покажут. Неинтересно.
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