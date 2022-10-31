Петербуржцам покажут засекреченные документы о строительстве Ленинградского метрополитена

В выставочной галерее Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (Таврическая ул., 39) с 31 октября до 23 декабря 2022 г. будет работать межархивная выставка «Ленинградский метрополитен», посвященная истории строительства ленинградского метро от разработки проектов до сооружения его основных линий.
Зрители, интересующиеся подземкой, увидят планы, чертежи, карты, фотографии, деловую переписку, газеты, отражающие историю проектирования и строительства метро, а также узнают малоизвестные факты о метрополитене, архитектурном оформлении станций, о людях, причастных к его строительству, — руководстве и рабочих,
Большинство документов на выставке будут демонстрироваться впервые, а многие документы и вовсе были ранее засекречены.
Вход бесплатный, по предварительной записи.
6+