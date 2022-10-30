Попутные ВАЗ и «Шевроле» улетели в кювет под Петербургом. Пострадали двое

Два автомобиля вылетели с дороги в Тосненском районе Ленинградской области 30 октября. Ехавшим в ВАЗе, похоже, повезло, водителю и пассажиру второй машины потребовалась помощь врачей.



О столкновении попутных автомобилей в Тосно, которое закончилось в кювете, 30 октября сообщила региональная Аварийно-спасательная служба. Дорогу на выезде в сторону посёлка Нурма незадолго до часа дня не поделили «Шевроле» и ВАЗ.