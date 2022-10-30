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    Попутные ВАЗ и «Шевроле» улетели в кювет под Петербургом. Пострадали двое

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    Два автомобиля вылетели с дороги в Тосненском районе Ленинградской области 30 октября. Ехавшим в ВАЗе, похоже, повезло, водителю и пассажиру второй машины потребовалась помощь врачей.

    О столкновении попутных автомобилей в Тосно, которое закончилось в кювете, 30 октября сообщила региональная Аварийно-спасательная служба. Дорогу на выезде в сторону посёлка Нурма незадолго до часа дня не поделили «Шевроле» и ВАЗ.

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    Судя по фото, машины перевернулись. В полиции 47news уточнили, что оба пострадавших ехали в «Шевроле». В больницу увезли 47-летнего водителя и его 56-летнюю пассажирку.

    Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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