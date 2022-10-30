В Краснодаре девять человек пострадали в аварии с маршруткой

Девять человек получили травмы в аварии с участием общественного транспорта в Краснодаре. Все они ехали в маршрутке, водитель которой не выдержал дистанцию.
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, маршрутный автобус влетел в троллейбус, остановившийся на перекрёстке на улице Красных Партизан, 35, в половине пятого часа вечера 30 октября.
По предварительным данным, троллейбус затормозил на красный, 37-летний водитель ПАЗа нарушил дистанцию и не смог избежать столкновения.
Девять пассажиров маршрутки увезли в больницу.