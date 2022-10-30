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    В Краснодаре девять человек пострадали в аварии с маршруткой

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    1 комментарий

    Девять человек получили травмы в аварии с участием общественного транспорта в Краснодаре. Все они ехали в маршрутке, водитель которой не выдержал дистанцию.

    Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, маршрутный автобус влетел в троллейбус, остановившийся на перекрёстке на улице Красных Партизан, 35, в половине пятого часа вечера 30 октября.

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    По предварительным данным, троллейбус затормозил на красный, 37-летний водитель ПАЗа нарушил дистанцию и не смог избежать столкновения.

    Девять пассажиров маршрутки увезли в больницу.

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    Комментарии 1

    А1357930 Окт 2022 в 21:14
    Запретите маршрутки, как у нас. И не будет аварий с маршрутками. Будут аварии только с городскими автобусами.
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