СКА обыграл «Спартак». Команды забили на двоих десять шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Спартака». Встреча проходила 30 октября в Москве.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:4. Голы за СКА забили Марат Хайруллин (11-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58).
У «Спартака» отличились Данила Квартальнов (13), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37).
СКА продолжает лидировать в чемпионате, имея после 25 матчей 23 победы. Следующую игру петербуржцы проведут дома против «Сочи» 2 ноября.