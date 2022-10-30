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    СКА обыграл «Спартак». Команды забили на двоих десять шайб

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    1 комментарий

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против столичного «Спартака». Встреча проходила 30 октября в Москве.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:4. Голы за СКА забили Марат Хайруллин (11-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58).

    У «Спартака» отличились Данила Квартальнов (13), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37).

    СКА продолжает лидировать в чемпионате, имея после 25 матчей 23 победы. Следующую игру петербуржцы проведут дома против «Сочи» 2 ноября.

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    Комментарии 1

    MidNightWoodpecker30 Окт 2022 в 20:06
    Заголовок - бомба. Угадайте счёт, если учесть ,что третья буква "С", а последняя "Е"
    +0−0
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