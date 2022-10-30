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    Боевые действия на Украине

    Выход украинских судов с пшеницей приостановлен. Генсек ООН хочет добиться возвращения России в сделку

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    Выход из украинских портов судов с продовольствием в рамках «зерновой сделки» пока осуществляться не будет. Это связано с приостановкой участия в данном процессе России, заявили 30 октября в Минобороны Турции.

    При этом в воскресенье и понедельник планируется продолжать досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула. Ведомство заявляет, что министр обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры с иностранными коллегами для решения возникших проблем при реализации сделки.

    Тем временем официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерреш проводит активные контакты с целью добиться возвращения России к участию в «зерновой сделке». Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией, пишет РИА Новости.

    Украина 29 октября провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования в Севастополе. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

    После этого в Минобороны заявили, что Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке».

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