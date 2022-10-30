Выход украинских судов с пшеницей приостановлен. Генсек ООН хочет добиться возвращения России в сделку

Выход из украинских портов судов с продовольствием в рамках «зерновой сделки» пока осуществляться не будет. Это связано с приостановкой участия в данном процессе России, заявили 30 октября в Минобороны Турции.



При этом в воскресенье и понедельник планируется продолжать досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула. Ведомство заявляет, что министр обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры с иностранными коллегами для решения возникших проблем при реализации сделки.