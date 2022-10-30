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    Ангелу Меркель снова зовут в омскую деревню. Там починили дорогу

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    7 комментариев

    Дорога в деревне Верхний Карбуш в Омской области дождалась ремонта. Теперь на открытие жители зовут бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, у которой год назад просили помощи.

    Как пишет NGS55.RU 30 октября, Верхний Карбуш, в 20 км от Омска, основали на рубеже XIX и XX веков немецкие переселенцы. Дорогу, кажется, не ремонтировали с тех времен. Пытаясь добиться внимания чиновников к своей проблеме, жители летом 2021 года написали Ангеле Меркель с просьбой привести дорогу в порядок. Представитель Германии Надин Вахтер заявила, что Меркель сочувствует им, но не может влиять на работу российских чиновников. Так ситуация дошла до Кремля.

    «Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что региональные власти обратят внимание на проблему и примут необходимые меры.

    Спустя год, в августе 2022 года, дорогу в Верхнем Карбуше начали ремонтировать. А уже 4 ноября состоится торжественное открытие дороги. Жители готовят в связи с этим большой праздник — столы с угощениями, концертом ансамбля «Ясная поляна».

    Они записали новое видео, в котором поблагодарили Ангелу Меркель за то, что после обращения к ней в деревне появилась новая дорога. И вновь пригласили бывшего канцлера ФРГ в гости в Верхний Карбуш.

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    Комментарии 7

    своих не бросаем30 Окт 2022 в 19:36
    шёл 2022 год, жители устроили невиданное до этого празднества в честь открытия дороги...
    +3−0
    Нетот Фонтан30 Окт 2022 в 18:23
    Новости то где? Уже бабку Агафью какую-то перепощивают, из фарм ресурсов.
    +2−0
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