Ангелу Меркель снова зовут в омскую деревню. Там починили дорогу

Дорога в деревне Верхний Карбуш в Омской области дождалась ремонта. Теперь на открытие жители зовут бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, у которой год назад просили помощи.
Как пишет NGS55.RU 30 октября, Верхний Карбуш, в 20 км от Омска, основали на рубеже XIX и XX веков немецкие переселенцы. Дорогу, кажется, не ремонтировали с тех времен. Пытаясь добиться внимания чиновников к своей проблеме, жители летом 2021 года написали Ангеле Меркель с просьбой привести дорогу в порядок. Представитель Германии Надин Вахтер заявила, что Меркель сочувствует им, но не может влиять на работу российских чиновников. Так ситуация дошла до Кремля.
«Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что региональные власти обратят внимание на проблему и примут необходимые меры.
Спустя год, в августе 2022 года, дорогу в Верхнем Карбуше начали ремонтировать. А уже 4 ноября состоится торжественное открытие дороги. Жители готовят в связи с этим большой праздник — столы с угощениями, концертом ансамбля «Ясная поляна».
Они записали новое видео, в котором поблагодарили Ангелу Меркель за то, что после обращения к ней в деревне появилась новая дорога. И вновь пригласили бывшего канцлера ФРГ в гости в Верхний Карбуш.