Ангелу Меркель снова зовут в омскую деревню. Там починили дорогу

Дорога в деревне Верхний Карбуш в Омской области дождалась ремонта. Теперь на открытие жители зовут бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, у которой год назад просили помощи.



Как пишет NGS55.RU 30 октября, Верхний Карбуш, в 20 км от Омска, основали на рубеже XIX и XX веков немецкие переселенцы. Дорогу, кажется, не ремонтировали с тех времен. Пытаясь добиться внимания чиновников к своей проблеме, жители летом 2021 года написали Ангеле Меркель с просьбой привести дорогу в порядок. Представитель Германии Надин Вахтер заявила, что Меркель сочувствует им, но не может влиять на работу российских чиновников. Так ситуация дошла до Кремля.

