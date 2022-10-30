Зерновая сделка приостановлена, а Россия готова к переговорам: новости вокруг СВО за 30 октября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 октября.
Зерновая сделка
Минобороны снова прокомментировало атаку беспилотников на Черноморский флот, после которой Россия объявила о приостановке своего участия в сделке. По информации ведомства:
- один из беспилотников мог быть запущен с борта гражданского корабля, который вывозил из Украины сельхозпродукцию;
- другой — из зоны безопасности зернового коридора в Черное море;
- запущенные из района Одессы беспилотники проделали часть пути к Севастополю по зерновому коридору;
- обломки беспилотников обнаружены и подняты на поверхность.
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке сделки. Евросоюз призвал Россию отменить это решение, а Джо Байден уверен, что причин для приостановки не было.
— Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом, — передает ТАСС слова президента США.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Россия приняла это решение «под надуманным предлогом».
Интервью Пескова
Пресс-секретарь президента выступил в эфире телеканала «Россия-1». По его мнению:
- Путин в своей «валдайской речи» объяснил, почему спецоперация была неизбежной;
- выступление президента адресовано всему миру;
- Россия обязательно продолжит отстаивать свои интересы, невозможно, чтобы она была «чьим-то вассалом»;
- изменения в системе управления — нормальный процесс.
Сергей Лавров тем временем дал интервью Первому каналу. Он подчеркнул, что российские власти, в том числе Владимир Путин, по-прежнему готовы к проведению переговоров по Украине.
Новые недружественные страны
Перечень пополнили 11 Британских заморских территорий — от Британской арктической территории до Бермуд.