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    Зерновая сделка приостановлена, а Россия готова к переговорам: новости вокруг СВО за 30 октября

    Что произошло за последние сутки

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    5 комментариев
    На днях Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации
    На днях Шойгу объявил об окончании частичной мобилизацииФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 октября.

    Зерновая сделка

    Минобороны снова прокомментировало атаку беспилотников на Черноморский флот, после которой Россия объявила о приостановке своего участия в сделке. По информации ведомства:

    • один из беспилотников мог быть запущен с борта гражданского корабля, который вывозил из Украины сельхозпродукцию;
    • другой — из зоны безопасности зернового коридора в Черное море;
    • запущенные из района Одессы беспилотники проделали часть пути к Севастополю по зерновому коридору;
    • обломки беспилотников обнаружены и подняты на поверхность.

    Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке сделки. Евросоюз призвал Россию отменить это решение, а Джо Байден уверен, что причин для приостановки не было.

    — Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом, — передает ТАСС слова президента США.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Россия приняла это решение «под надуманным предлогом».

    Интервью Пескова

    Пресс-секретарь президента выступил в эфире телеканала «Россия-1». По его мнению:

    • выступление президента адресовано всему миру;
    • Россия обязательно продолжит отстаивать свои интересы, невозможно, чтобы она была «чьим-то вассалом»;
    • изменения в системе управления — нормальный процесс.

    Сергей Лавров тем временем дал интервью Первому каналу. Он подчеркнул, что российские власти, в том числе Владимир Путин, по-прежнему готовы к проведению переговоров по Украине.

    Новые недружественные страны

    Перечень пополнили 11 Британских заморских территорий — от Британской арктической территории до Бермуд.

    На днях Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации
    На днях Шойгу объявил об окончании частичной мобилизацииФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    Комментарии 5

    MidNightWoodpecker30 Окт 2022 в 20:28
    Либо выходите на переговоры, либо мы начнем топить гражданские сухогрузы. Похоже даже грязная бомба как ультиматум уже не действует.
    +0−0
    Эд Хэммет30 Окт 2022 в 19:57
    Цель понятна. Погрузить Украину во мрак и вынудить пойти на переговоры. Задача - получить паузу. Шансы в районе нуля.
    +1−0
    X-кот30 Окт 2022 в 19:21
    прощай и туретчина, что ли?
    +1−0
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