Зерновая сделка приостановлена, а Россия готова к переговорам: новости вокруг СВО за 30 октября

На днях Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации

Минобороны снова прокомментировало атаку беспилотников на Черноморский флот, после которой Россия объявила о приостановке своего участия в сделке. По информации ведомства:

Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке сделки. Евросоюз призвал Россию отменить это решение, а Джо Байден уверен, что причин для приостановки не было.

— Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом, — передает ТАСС слова президента США.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что Россия приняла это решение «под надуманным предлогом».

Интервью Пескова

Пресс-секретарь президента выступил в эфире телеканала «Россия-1». По его мнению:

Путин в своей «валдайской речи» объяснил, почему спецоперация была неизбежной;

выступление президента адресовано всему миру;

Россия обязательно продолжит отстаивать свои интересы, невозможно, чтобы она была «чьим-то вассалом»;

изменения в системе управления — нормальный процесс.

Сергей Лавров тем временем дал интервью Первому каналу. Он подчеркнул, что российские власти, в том числе Владимир Путин, по-прежнему готовы к проведению переговоров по Украине.