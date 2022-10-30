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    Чесотка у детей обернулась редким осложнением для молодой матери под Петербургом

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    1 комментарий

    Жительница Приозерского района Ленинградской области на собственном опыте узнала, что запущенная чесотка опасна не только рубцами на коже, но и для биографии. Ей вменяют оставление детей в опасности.

    Уголовное дело в отношении 23-летней жительницы посёлка Суходолье возбуждено накануне, пишет 47news 30 октября. Двое её детей заболели чесоткой, на прошлой неделе условия их жизни оценили сотрудники приозерского комитета по образованию и представители социальных служб.

    Впечатления от быта остались крайне негативные и легли в основу уголовного производства. Верхняя планка наказания по статье 125 УК — год лишения свободы, но можно отделаться и штрафом до 80 тысяч рублей.

    Мальчика четырёх лет и девочку двумя годами младше увезли в больницу. Известно, что детский сад они не посещают.

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    Комментарии 1

    Нетот Фонтан30 Окт 2022 в 19:05
    За 80 косарей там зайца в поле лопатой забьют.
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