Чесотка у детей обернулась редким осложнением для молодой матери под Петербургом

Жительница Приозерского района Ленинградской области на собственном опыте узнала, что запущенная чесотка опасна не только рубцами на коже, но и для биографии. Ей вменяют оставление детей в опасности.
Уголовное дело в отношении 23-летней жительницы посёлка Суходолье возбуждено накануне, пишет 47news 30 октября. Двое её детей заболели чесоткой, на прошлой неделе условия их жизни оценили сотрудники приозерского комитета по образованию и представители социальных служб.
Впечатления от быта остались крайне негативные и легли в основу уголовного производства. Верхняя планка наказания по статье 125 УК — год лишения свободы, но можно отделаться и штрафом до 80 тысяч рублей.
Мальчика четырёх лет и девочку двумя годами младше увезли в больницу. Известно, что детский сад они не посещают.