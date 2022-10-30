Чесотка у детей обернулась редким осложнением для молодой матери под Петербургом

Жительница Приозерского района Ленинградской области на собственном опыте узнала, что запущенная чесотка опасна не только рубцами на коже, но и для биографии. Ей вменяют оставление детей в опасности.



Уголовное дело в отношении 23-летней жительницы посёлка Суходолье возбуждено накануне, пишет 47news 30 октября. Двое её детей заболели чесоткой, на прошлой неделе условия их жизни оценили сотрудники приозерского комитета по образованию и представители социальных служб.

