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    «Паровозик» на разворот остановил трамваи на Энгельса

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    2 комментария
    Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру»
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    ДТП на трамвайных путях тормозит автомобилистов и общественный транспорт в самой высокой точке на севере города — на Поклонной горе в Выборгском районе Петербурга 30 октября.

    Как сообщил «Фонтанке» читатель, «паровозик» собрался на проспекте Энгельса, недалеко от пересечения с Поклонногорской улицей, проспектом Тореза и Северным проспектом.

    «Трамваи встали в обе стороны», — добавил он.

    Водители сетуют, что затор на сложном пересечении с Поклонногорской улицей с одной стороны и проспектом Тореза с другой случается регулярно.

    Фото: Федор Погорелов/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Slava_Rossii230 Окт 2022 в 16:47
    Ничего удивительного. Развязку на Поклонной горе власти обещали построить к 2014 году, а воз и ныне там.
    Сейчас обещают сдать к 2027 году, но терзают смутные сомнения.
    +0−0
    921678563230 Окт 2022 в 16:39
    даже проект развязки вроде есть, лет через тридцать-сорок построят наверное
    +0−0
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