«Паровозик» на разворот остановил трамваи на Энгельса

ДТП на трамвайных путях тормозит автомобилистов и общественный транспорт в самой высокой точке на севере города — на Поклонной горе в Выборгском районе Петербурга 30 октября.



Как сообщил «Фонтанке» читатель, «паровозик» собрался на проспекте Энгельса, недалеко от пересечения с Поклонногорской улицей, проспектом Тореза и Северным проспектом.



«Трамваи встали в обе стороны», — добавил он.



Водители сетуют, что затор на сложном пересечении с Поклонногорской улицей с одной стороны и проспектом Тореза с другой случается регулярно.

