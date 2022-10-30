В Левашовской пустоши почтили память жертв репрессий. Их имена читали в Петербурге

Торжественно-траурная церемония в День памяти жертв политических репрессий состоялась 30 октября на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь» в Петербурге. Мероприятие попало в объектив фотографа «Фонтанки».
Десятки людей пришли почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу. Также состоялось чтение имен жертв репрессий в Ленинграде.
Погибших сегодня вспоминали у Соловецкого камня Троицкой площади, Казанского кафедрального собора, у памятника Федору Достоевскому и во внутреннем саду Фонтанного дома.
Как сообщает городской комитет по социальной политике, сегодня в Петербурге проживают 7,07 тысячи реабилитированных граждан, пострадавших от политических репрессий.