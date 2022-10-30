    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    6 м/с, с-з

    752мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.53eur61.13

    В Левашовской пустоши почтили память жертв репрессий. Их имена читали в Петербурге

    1808
    2 комментария
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Торжественно-траурная церемония в День памяти жертв политических репрессий состоялась 30 октября на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь» в Петербурге. Мероприятие попало в объектив фотографа «Фонтанки».

    Десятки людей пришли почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу. Также состоялось чтение имен жертв репрессий в Ленинграде.

    ПоделитьсяПоделиться

    Погибших сегодня вспоминали у Соловецкого камня Троицкой площади, Казанского кафедрального собора, у памятника Федору Достоевскому и во внутреннем саду Фонтанного дома.

    Как сообщает городской комитет по социальной политике, сегодня в Петербурге проживают 7,07 тысячи реабилитированных граждан, пострадавших от политических репрессий.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    Branig30 Окт 2022 в 15:37
    Хотелось бы надеяться, что число граждан, пострадавших от политических репрессий, не будет увеличиваться в настоящее время.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close