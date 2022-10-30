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    В Адыгее разбился мотодельтаплан. Страшный момент падения попал на видео

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    6 комментариев

    Два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи. Об этом 30 октября пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

    В Сети публикую видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения. Можно заметить, как двигатель аппарата в полете внезапно перестает работать, а сам дельтаплан летит вниз, испуская белый дым.

    Трагедия произошла около 11 часов утра у автодороги ст. Даховская — плато Лаго-Наки. При падении мотодельтаплан загорелся. Погибли управлявший аппаратом житель Адыгеи 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.

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    Комментарии 6

    ProstoZloy30 Окт 2022 в 16:25
    Имеет место классический "кувырок" дельталета из-за выхода за пределы области устойчивости. Видно, что после разгона со снижением аппарат резко перешел набор высоты, и, вероятно, пилот слишком активно пытался вернуть его в горизонтальный полет. Судя по звуку, до кувырка двигатель работал, а заглох и задымил только под воздействием отрицательной перегрузки.
    +1−0
    Alex00030 Окт 2022 в 15:18
    Автомотовелофотоэтогребляиохотасуперпупердельтаплан.
    +0−0
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