В Адыгее разбился мотодельтаплан. Страшный момент падения попал на видео

Два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи . Об этом 30 октября пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В Сети публикую видео, на котором, предположительно, запечатлен момент падения. Можно заметить, как двигатель аппарата в полете внезапно перестает работать, а сам дельтаплан летит вниз, испуская белый дым.



Трагедия произошла около 11 часов утра у автодороги ст. Даховская — плато Лаго-Наки. При падении мотодельтаплан загорелся. Погибли управлявший аппаратом житель Адыгеи 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.

