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    На Васильевском выгорел «Ситроен». Читатель «Фонтанки» показал, как это выглядело с башенного крана

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    Читатель «Фонтанки» Антон

    Автомобильный пожар на Васильевском острове отвлекал не только проезжавших мимо водителей. В клубы дыма вглядывались с другого берега Малой Невы и с высоты птичьего полёта.

    «Что-то горит на набережной Макарова. Вероятно, автомобиль», — написал «Фонтанке» читатель и показал, что видно с башенного крана на Петровском острове.

    В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили предположение, уточнив, что загорелся «Ситроен». Огонь машину не пощадил: сгорело всё, что могло гореть.

    Пожарных на набережную Макарова вызвали в 12:41, на место выехал один расчёт. К часу дня автомобиль потушили, сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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