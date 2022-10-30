На Васильевском выгорел «Ситроен». Читатель «Фонтанки» показал, как это выглядело с башенного крана

Читатель «Фонтанки» Антон
Автомобильный пожар на Васильевском острове отвлекал не только проезжавших мимо водителей. В клубы дыма вглядывались с другого берега Малой Невы и с высоты птичьего полёта.
«Что-то горит на набережной Макарова. Вероятно, автомобиль», — написал «Фонтанке» читатель и показал, что видно с башенного крана на Петровском острове.
В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили предположение, уточнив, что загорелся «Ситроен». Огонь машину не пощадил: сгорело всё, что могло гореть.
Пожарных на набережную Макарова вызвали в 12:41, на место выехал один расчёт. К часу дня автомобиль потушили, сведений о пострадавших в ведомство не поступало.