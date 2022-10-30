СМИ: Армия США готова купить автоматы Калашникова

Американцы ищут возможность закупки автоматов Калашникова. Запрос появился на сайте закупок правительства США.
Как пишет издание The Drive, запрос разместило командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Согласно уведомлению, речь идет о «поиске потенциальных источников для поставок автоматов Калашникова типа АК-74 и запасных частей». Армия США ищет запасы автоматов АК-74 калибра 5,45x39 мм российского производства или их копии, произведенные в других странах, например, Румынии или Германии, и может рассмотреть их закупку.
Цель приобретения российской разработки не уточняется. Но, как отмечает издание, автоматы Калашникова — основное оружие украинской армии.