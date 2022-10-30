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    СМИ: Армия США готова купить автоматы Калашникова

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    Американцы ищут возможность закупки автоматов Калашникова. Запрос появился на сайте закупок правительства США.

    Как пишет издание The Drive, запрос разместило командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Согласно уведомлению, речь идет о «поиске потенциальных источников для поставок автоматов Калашникова типа АК-74 и запасных частей». Армия США ищет запасы автоматов АК-74 калибра 5,45x39 мм российского производства или их копии, произведенные в других странах, например, Румынии или Германии, и может рассмотреть их закупку.

    Цель приобретения российской разработки не уточняется. Но, как отмечает издание, автоматы Калашникова — основное оружие украинской армии.

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