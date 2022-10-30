Петербург и Ленобласть сошлись на дуэли. Без медалей не ушел никто

Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не последние в табеле о рангах чиновники Петербурга и Ленобласти в субботу съехались в спортивно-стрелковый клуб «Невский» — соревноваться в меткости и взаимно укреплять корпоративные связи.

На дружеском турнире разгорелось нешуточное соперничество. Не обошлось и без травм. «Фонтанка» с безопасного расстояния наблюдала за стрельбищем.

В поселке Песочный днем в субботу прошел турнир по практической стрельбе «Два региона — одна цель» между командами правительств Петербурга и Ленобласти. Мероприятие не афишировали, но и не скрывали особо: информация про него просочилась в телеграм-каналы. И редакция напросилась у главы городского комитета по спорту Антона Шантыря в наблюдатели. От гостеприимного предложения взять в руки оружие — в учебных целях — журналисты воздержались.



Честь каждого из регионов защищали команды из 12 человек. В рамках первого этапа участники упражнялись в стрельбе из пистолета Макарова и Glok, карабинов — классического и пистолетного калибров и снайперской винтовки. Второй этап — дуэльная стрельба.



Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На стрельбище в окружении осеннего соснового бора, под моросящим дождем чиновники без привычных костюмов и галстуков узнавались не сразу. Хотя в числе тех, кто боролся за победу, были медийно небезызвестные. С петербургской стороны: вице-губернатор Анатолий Повелий, глава комитета по молодежной политике Богдан Заставный и глава природоохранного комитета Александр Герман. У Ленобласти — без вице-губернаторов, зато целых шестеро глав комитетов.



Первыми нам попалась часть команды Ленобласти в галерее, где стреляли из винтовки. Правила затейливые: стартовая позиция участника — в припаркованной машине с кружкой в правой руке. По звуковому сигналу надо было оперативно выбраться из автомобиля, взбежать по лесенке, залечь на позиции с винтовкой и поразить цели на 100, 150 и 200 метров.

Турнир хоть и для укрепления связей, но куда же без ставок, кто выйдет в чемпионы. Представители 47-го региона разнились в ответах: почти хором заверили, что победа будет за дружбой, но золото все же прочили себе. А заодно и наябедничали на коллег: мол, была джентльменская договоренность, что команду наберут только из числа вице-губернаторов и руководства комитетов, а соперники из Петербурга прихватили метких стрелков из числа рядовых сотрудников. Мы отправились к другой команде разузнать — правда ли.



Смольнинские обвинение решительно опровергли. Хотя, как показало наблюдение, подозрения соперников не так уж безосновательны: специалист комспорта Александр Озеров и Николай Круглов, советник главы этого комитета, снайперски, на наш обывательский взгляд, поразили из винтовки максимум мишеней.



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Не обошлось и без спортивных травм: прицел винтовки оставил на лбу Озерова ссадину, но спортсмен в комментарии журналистам подтвердил: о выбывании из состязания не может быть и речи.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольнинские не оставили укол 47-го региона и тоже пожаловались: мол, у конкурентов с собой фляжки припасены. Надо полагать, не пустые. Один из глав областного комитета не стал отрицать и продемонстрировал емкость. Правда, придраться не к чему: чиновник достал ее из машины уже после окончания турнира.



Позиции «победит дружба (но вообще-то, конечно, мы)» придерживались и петербургские спортсмены. Чиновники отметили преимущество команды соперников, в составе которой было три девушки. Городские таким похвастаться не могли. Разговоры про прекрасный пол и украшение коллектива тут ни при чем: мы запечатлели, как хрупкая начальница управления информационной политики Ленобласти Светлана Патракова раз за разом попадала в мишени из пистолета. Мы не беремся судить о мастерстве, но поверили похвале инструктора.



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Пока участники демонстрировали навыки поражать мишени в ходе перемещения по площадке, на примере Ленобласти тонкостями этого вида спорта делился инструктор Сергей. «Очень многие воспринимают манеру предыдущего стрелка, как руководство», — рассказал он. Стрельба суеты не терпит: перемещаться и стрелять надо ровно.



Дизайн упражнений для стрелков — мечта любителя покреативить. Из реальных примеров, рассказанных мастерами клуба: стрелять по мишеням с воды, стоя в лодке. Или сидя на велосипеде и одновременно крутя педали. Или лежа на кровати и выуживая пистолет из тумбочки. «А где вы кровать взяли?» — удивились мы. Нас серьезно заверили: «Есть штатная кровать». Оставалось только вздыхать, что для чиновников подобрали менее зрелищные варианты.



Для дуэльной стрельбы команды сами отобрали по четверке представителей, каждая расположилась на своей базе. Сигнал — и по одному участнику добегали до позиции, где могли выстрелить по мишеням дважды, следующий коллега по команде мог стартовать после возвращения на базу предыдущего. Победа присуждается той команде, которая быстрее снимет все мишени. Под жалобы на «кривой пистолет» и крики болельщиков со счетом 2:0 проворнее оказалась Ленобласть.



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

На награждении в глаза сразу бросались увесистые гроздья заготовленных медалей, их число явно превышало количество спортсменов, и кубок. И правда, номинаций было несколько, поэтому однозначный ответ на вопрос: а кто победил, дать сложно. Наградили по тройке лучших из каждой команды, победителей и призеров в общем командном зачете, где золото взял Петербург, а серебро Ленобласть. И в обратном порядке — за дуэльную стрельбу. В общем, без медалей, а то и нескольких на одну шею, не ушел никто. Будем считать, что и правда — победила дружба.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

