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    Главный синоптик Петербурга предупредил о ветрах и рассказал о теплой погоде

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    Циклон принес в Санкт-Петербург теплый воздух. Ожидается, что температура в городе в субботу, 29 октября, достигнет 12 градусов тепла. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Дожди придут в город в середине дня, а с вечера начнется усиление ветра.

    «Сильный ветер будет сохраняться предстоящей ночью и в первой половине дня воскресенья, подъем уровня в Неве будет происходить, но наводнения в городе не ожидается», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Также Колесов прогнозирует похолодание с начала следующей недели.

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