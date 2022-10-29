Главный синоптик Петербурга предупредил о ветрах и рассказал о теплой погоде

Циклон принес в Санкт-Петербург теплый воздух. Ожидается, что температура в городе в субботу, 29 октября, достигнет 12 градусов тепла. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Дожди придут в город в середине дня, а с вечера начнется усиление ветра.
«Сильный ветер будет сохраняться предстоящей ночью и в первой половине дня воскресенья, подъем уровня в Неве будет происходить, но наводнения в городе не ожидается», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Также Колесов прогнозирует похолодание с начала следующей недели.