    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.53eur61.13

    Изрезанного петербуржца увезли в больницу после встречи со случайным прохожим

    2948
    3 комментария

    Врачи токсовской больницы спасают 21-летнего молодого человека, которого изрезал ножом неизвестный. Нападавшего нашли через сутки.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, продавец продуктового магазина был ранен на Привокзальной площади в Мурино два дня назад. Ночью у него завязалась ссора со случайным прохожим, который оказался вооружен и агрессивен. Молодого человека увезли в больницу с ранами на лице, шее, животе и с дырками в легких.

    Подозреваемого по уголовному делу о покушении на убийство нашли спустя сутки возле его дома на Гатчинской улице. 39-летний кладовщик задержан.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    академикдон29 Окт 2022 в 15:01
    Чернее черного
    +0−0
    Pilat29 Окт 2022 в 13:59
    Оглянись, незнакомый прохожий,
    Мне твой взгляд неподкупный знаком…
    Может, я это, — только моложе,
    Не всегда мы себя узнаём…
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close