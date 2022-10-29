Изрезанного петербуржца увезли в больницу после встречи со случайным прохожим

Врачи токсовской больницы спасают 21-летнего молодого человека, которого изрезал ножом неизвестный. Нападавшего нашли через сутки.
Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, продавец продуктового магазина был ранен на Привокзальной площади в Мурино два дня назад. Ночью у него завязалась ссора со случайным прохожим, который оказался вооружен и агрессивен. Молодого человека увезли в больницу с ранами на лице, шее, животе и с дырками в легких.
Подозреваемого по уголовному делу о покушении на убийство нашли спустя сутки возле его дома на Гатчинской улице. 39-летний кладовщик задержан.