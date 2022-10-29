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    Он скончался на месте. Пьяный водитель грузовика на стоянке в Шушарах зажал человека между прицепом и бытовкой

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    2 комментария

    Водитель грузовика выпил и сел за руль на стоянке в Пушкинском районе Петербурга. Он не смог остановиться, прежде чем раздавил человека.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, авария произошла накануне около полудня на стоянке по улице Ленина в Шушарах. Водитель фуры напился, сел за руль и поехал — сперва он врезался в «Транспортер», а потом в бытовку. За ней, как оказалось, в этот момент находился 41-летний уроженец Ростовской области. Его зажало между бытовкой и разукомплектованным полуприцепом. Врачи помочь ему не смогли, он умер на месте.

    Водитель за последний год 8 раз привлекался за нарушение ПДД — на его совести превышение скорости, езда на неисправном автомобиле и на машине без госномера. Освидетельствование показало 1,343 мг/л. Возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 2

    27935632729 Окт 2022 в 13:56
    давно надо было прав лишить.
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