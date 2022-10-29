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    Три школы Центрального района Петербурга «переедут» на время ремонта

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    3 комментария

    В Центральном районе Петербурга капитально отремонтируют гимназию № 166, школы № 181 и 321, которые находятся на 8-й Советской улице, 3, в Соляном переулке, 12, и на Социалистической улице, 7/11а, соответственно. Они расположены в исторических зданиях. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на главу администрации района Елену Федорову.

    Школы расположены в зданиях — объектах культурного наследия регионального значения. Уже заключены контракты на разработку проектной документации для проведения работ по капремонту и реставрации зданий.

    «В новых районах мы строим современные школы — с бассейнами, спортзалами, спортивными площадками. Реконструкция исторических школьных зданий позволяет сделать их более удобными, более современными. Перед городским правительством поставлена задача разработать программу модернизации средних учебных заведений в центральных районах, и мы уже приступили к ее решению. Все наши ребята должны учиться в достойных условиях», — сказал губернатор Александр Беглов.

    В этих школах такие работы пройдут впервые. Все перекрытия и основания в зданиях сохранились с XIX и начала ХХ века.

    Школы поэтапно будут закрывать на ремонт после 15 декабря 2023 года. На время ремонта учащихся переведут в другие школы Центрального района.

    «Это позволит максимально оперативно и качественно провести работы по капремонту и реставрации», — говорится в сообщении пресс-службы.

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    Комментарии 3

    VKuser19996280629 Окт 2022 в 14:19
    Тут надо очень следить, что-бы менеджеры РПЦ глаз не положили на эти дома. Уж больно лакомый кусочек.
    +1−1
    МихейТ29 Окт 2022 в 13:38
    а в какие школы переведут?
    +0−0
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