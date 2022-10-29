Три школы Центрального района Петербурга «переедут» на время ремонта

В Центральном районе Петербурга капитально отремонтируют гимназию № 166, школы № 181 и 321, которые находятся на 8-й Советской улице, 3, в Соляном переулке, 12, и на Социалистической улице, 7/11а, соответственно. Они расположены в исторических зданиях. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на главу администрации района Елену Федорову. Школы расположены в зданиях — объектах культурного наследия регионального значения. Уже заключены контракты на разработку проектной документации для проведения работ по капремонту и реставрации зданий.

«В новых районах мы строим современные школы — с бассейнами, спортзалами, спортивными площадками. Реконструкция исторических школьных зданий позволяет сделать их более удобными, более современными. Перед городским правительством поставлена задача разработать программу модернизации средних учебных заведений в центральных районах, и мы уже приступили к ее решению. Все наши ребята должны учиться в достойных условиях», — сказал губернатор Александр Беглов. В этих школах такие работы пройдут впервые. Все перекрытия и основания в зданиях сохранились с XIX и начала ХХ века.