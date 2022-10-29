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    Старший специалист автозавода в Петербурге во время простоя вспомнил былое и опустился до угонов

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    Арендованную машину угнали с проспекта Непокоренных и через несколько часов нашли в Зеленогорске. В угоне подозревается мужчина, который представился сотрудником завода Hyundai.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, об угоне заявил гражданин Таджикистана, который арендовал КИА. Машину он не нашел на парковке у дома 16 по проспекту Непокоренных в полдень 27 октября. Был введен план «Перехват», найти машину удалось следующей ночью.

    Подходящую под описание КИА остановила полиция на проспекте Ленина в Зеленогорске и угадала — сейчас машина у законного владельца.

    За рулем угнанной машины оказался старший специалист завода Hyundai, который с началом СВО находится в простое. Это не первый грех в его биографии, подозреваемого привлекали за кражу и наркотики в 2006 году, а также арестовывали за разбой в феврале 2022-го.

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    Kruger29 Окт 2022 в 13:32
    Кандидат на СВО?
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