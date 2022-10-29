На севере Петербурга четверо с ножом отобрали у приезжего машину. Ее нашли в соседнем дворе, вскрылись и другие тайны

Машину и два телефона под угрозой ножа отдал разбойникам гражданин Туркменистана. План «Перехват» оказался напрасным.

По данным «Фонтанки», к 29 октября в камере находятся трое россиян из Новгородской области, включая 48-летнюю даму, гражданин Туркменистана. Трехлетнюю машину почти за миллион рублей они угнали от 37-го дома по Заречной улице в три часа ночи 28 октября.

Владелец, тоже туркмен, попросил друга позвонить в полицию, вскоре был введен план «Перехват», но уже через полчаса ему дали отбой.