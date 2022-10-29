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    Картина нидерландского модерниста провисела вверх ногами 77 лет. И еще повисит

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    1 комментарий

    Картина под названием «New York City I», созданная нидерландским модернистом Питом Мондрианом 77 лет выставлялась в музеях вверх ногами. Об этом открытии 29 октября сообщает Art News.

    Впервые полотно выставили на всеобщее обозрение в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1945 году. В 1980-м оно переехало в Дюссельдорф. В 2022 году куратор музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанна Мейер-Бюзер выяснила, что картина все это время висела вверх ногами. На холсте — абстракция на тему нью-йоркского пейзажа. Художник использовал клейкие ленты, чтобы изобразить вертикали и горизонтали города. Выяснилось, что сторона, где ленты расположены ближе всего друг к другу — это верх картины, темное небо.

    Издание пишет, что именно так работа изображена на фотографии мастерской Мондриана. Снимок был сделан после смерти художника в 1944 году и опубликован в американском журнале Town and Country. Музейным работникам было бы проще сориентироваться, будь на полотне подпись, но картина считалась не законченной, поэтому и автографа художника на ней не было.

    Ирония заключается в том, что картину и дальше будут выставлять вверх ногами, так как клейкие ленты держатся слабо и изменение положения может их добить.

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    Комментарии 1

    Свободу Лёхе!29 Окт 2022 в 01:27
    Вроде не секрет, не помню где и от кого я об этом слышал но, если на человека надеть очки, переворащивающие изображение.. - ровно пару недель уйдёт для адаптации..) Дальше, он будет действовать так, как будто нормально он видит мир, не перевёрнутым..) Если же, затем, очки снять.. - ровно те же пару недель человек будет видеть мир - перевёрнутым, т.е. - дизориентирован, затем - ориентация вернётся..) Ну, это так, шутка, если человек.. - фанатик одного взгляда - грустно но, человек ведь, не только.. Взгляд, но и - Чувство! ) - Эй-эй-эй, куда ты несёшь! ) - Ну, Господи, ровно в ту.. Область Человека, где.. - Он себя не контролирует? - Что за Область?! ) - Ну, что Ты меня, как малое Дитя спрашиваешь?! ) Могу лишь.. за Своим Телом и лишь, за.. Своим Сознанием я Наблюдать, на Других(!)).. - Не имею я Права! )
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