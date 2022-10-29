Картина нидерландского модерниста провисела вверх ногами 77 лет. И еще повисит

Картина под названием «New York City I», созданная нидерландским модернистом Питом Мондрианом 77 лет выставлялась в музеях вверх ногами. Об этом открытии 29 октября сообщает Art News.



Впервые полотно выставили на всеобщее обозрение в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1945 году. В 1980-м оно переехало в Дюссельдорф. В 2022 году куратор музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанна Мейер-Бюзер выяснила, что картина все это время висела вверх ногами. На холсте — абстракция на тему нью-йоркского пейзажа. Художник использовал клейкие ленты, чтобы изобразить вертикали и горизонтали города. Выяснилось, что сторона, где ленты расположены ближе всего друг к другу — это верх картины, темное небо.