В Крыму власти ввели временные администрации в крупнейшем производителе цемента и в сети строительных гипермаркетов

Власти Крыма ввели временные администрации в АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» — крупнейшем производителе цемента в республике, а также в отношении владельца крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов «Новацентр». Об сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает 28 октября »Интерфакс».
По его словам, введение временных администраций стало одним из первых шагов в реализации изменений к постановлению Госсовета Крыма, которое разрешило изымать в собственность республики имущество иностранных граждан и государств.
Комиссия также разбирается с собственностью президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.
По данным ЕГРЮЛ, руководителем временной администрации в АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» 20 октября назначен бывший директор брянского АО «Углегорск-Цемент» Алексей Дранный, руководителем временной администрации в ООО «Новацентр К» 18 октября назначена председатель севастопольского отделения «Опоры России» и директор симферопольского ООО «Стройцентр» Александра Романенко.
Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Константинов тогда уточнил, что изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.
В апреле Госсовет внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Совет при президенте России по кодификации законодательства не поддержал инициативу, как противоречащую российской Конституции.