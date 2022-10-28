В Крыму власти ввели временные администрации в крупнейшем производителе цемента и в сети строительных гипермаркетов

Власти Крыма ввели временные администрации в АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» — крупнейшем производителе цемента в республике, а также в отношении владельца крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов «Новацентр». Об сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает 28 октября »Интерфакс».

По его словам, введение временных администраций стало одним из первых шагов в реализации изменений к постановлению Госсовета Крыма, которое разрешило изымать в собственность республики имущество иностранных граждан и государств.

