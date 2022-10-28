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    В Крыму власти ввели временные администрации в крупнейшем производителе цемента и в сети строительных гипермаркетов

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    Власти Крыма ввели временные администрации в АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» — крупнейшем производителе цемента в республике, а также в отношении владельца крупнейшей на полуострове сети строительных гипермаркетов «Новацентр». Об сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает 28 октября »Интерфакс».

    По его словам, введение временных администраций стало одним из первых шагов в реализации изменений к постановлению Госсовета Крыма, которое разрешило изымать в собственность республики имущество иностранных граждан и государств.

    Комиссия также разбирается с собственностью президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.

    По данным ЕГРЮЛ, руководителем временной администрации в АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» 20 октября назначен бывший директор брянского АО «Углегорск-Цемент» Алексей Дранный, руководителем временной администрации в ООО «Новацентр К» 18 октября назначена председатель севастопольского отделения «Опоры России» и директор симферопольского ООО «Стройцентр» Александра Романенко.

    Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Константинов тогда уточнил, что изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

    В апреле Госсовет внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс об изъятии имущества у иностранцев из недружественных стран. Совет при президенте России по кодификации законодательства не поддержал инициативу, как противоречащую российской Конституции.

    АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (до приватизации — Бахчисарайский цементный завод) до присоединения Крыма к России принадлежал группе «Бликфорд» бывшего главы МЧС Украины, бизнесмена Давида Жвании. Сейчас структура акционеров АО не раскрывается.

    Согласно опубликованной отчетности, доход комбината в 2021 году вырос до 1,88 млрд рублей с 1,72 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — до 165,6 млн рублей с 95,9 млн рублей соответственно.

    Владельцем сети из четырех гипермаркетов «Новацентр» в Симферополе и Севастополя является ООО «Новацентр К», зарегистрированное в Крыму в апреле 2014 года. До присоединения Крыма к России гипермаркеты принадлежали украинским сетям «Эпицентр К» и «Новая Линия», конечными бенефициарами которых являются граждане Украины, супруги — депутат Верховной рады Украины Александр Герега и предприниматель Галина Герега. Доля в размере 99% в ООО «Новацентр К» принадлежит ООО «Русстрой К» (Московская область), в котором в свою очередь 99% принадлежит кипрской Edlagor Enterprises Limited.

    Согласно опубликованной отчетности, доход «Новацентр К» в 2021 году вырос до 7,29 млрд рублей с 5,96 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль — до 607,8 млн рублей с 336,7 млн рублей.

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