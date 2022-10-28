    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    759мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.53eur61.13
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Как в фильме ужасов. В Дербенте горящий автомобиль сам поехал в толпу

    2631
    2 комментария

    В Дербенте полыхающий автомобиль устроил прощальный заезд и едва не задавил людей на тротуаре. Видео инцидента появилось в соцсетях 28 октября.

    История произошла на улице Буйнакского. По предварительным данным, пожар в машине начался после замыкания проводки. После того, как транспортное средство разгорелось, оно снялось с тормоза и начало медленно ехать на людей. На кадрах видно, как мама с ребенком убегает прочь, слышны детские крики.

    Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал, автомобиль потушили сотрудники МЧС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    28005537828 Окт 2022 в 23:19
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так ка.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!28 Окт 2022 в 22:52
    а "небензя и комары" смотрел фильм кто?
    вот где ужас!

    хе-хе
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close