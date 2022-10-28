Как в фильме ужасов. В Дербенте горящий автомобиль сам поехал в толпу

В Дербенте полыхающий автомобиль устроил прощальный заезд и едва не задавил людей на тротуаре. Видео инцидента появилось в соцсетях 28 октября.
История произошла на улице Буйнакского. По предварительным данным, пожар в машине начался после замыкания проводки. После того, как транспортное средство разгорелось, оно снялось с тормоза и начало медленно ехать на людей. На кадрах видно, как мама с ребенком убегает прочь, слышны детские крики.
Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал, автомобиль потушили сотрудники МЧС.