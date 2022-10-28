СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Москве 28 октября.



Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (5 и 15 минуты) и Дамир Жафяров (7). У московского «Динамо» отличились Иван Муранов (10), Илья Каблуков (36) и Эрик О'Делл (54).

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА. Итог 4:3 в пользу петербуржцев. Для армейцев с Невы эта победа стала 23-й в 25 матчах чемпионата. Следующий матч СКА проведет 30 октября также в Москве против «Спартака».