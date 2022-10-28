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    СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо»

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    2 комментария

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Встреча проходила в Москве 28 октября.

    Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (5 и 15 минуты) и Дамир Жафяров (7). У московского «Динамо» отличились Иван Муранов (10), Илья Каблуков (36) и Эрик О'Делл (54).

    В серии буллитов точнее оказались хоккеисты СКА. Итог 4:3 в пользу петербуржцев. Для армейцев с Невы эта победа стала 23-й в 25 матчах чемпионата. Следующий матч СКА проведет 30 октября также в Москве против «Спартака».

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    Комментарии 2

    28005537828 Окт 2022 в 23:19
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из си.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0−0
    opportunist28 Окт 2022 в 22:34
    Молодцы!
    Так держать! 👍👍
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