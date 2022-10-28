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    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Основатель телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева** внесена в реестр иноагентов Минюста

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    1 комментарий

    Основательницу телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву** министерство юстиции 29 октября внесло в реестр физических лиц — иноагентов.

    Также в список физлиц-иноагентов внесена журналистка «Дождя»* Екатерина Котрикадзе**, адвокат Михаил Беньяш**, журналисты Тарас Березовец**, Иван Яковина** и Владимир Роменский**.

    В список СМИ-иноагентов, помимо закрытой компании с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед»* (владелец Bookmate) внесены Алексей Докучаев* — директор по маркетингу Bookmate* и Андрей Баев* — управляющий директор компании.

    *внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

    **внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

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    Комментарии 1

    VKuser27909228 Окт 2022 в 21:52
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