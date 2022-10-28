Основатель телеканала «Дождь»* Наталья Синдеева** внесена в реестр иноагентов Минюста

Основательницу телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву** министерство юстиции 29 октября внесло в реестр физических лиц — иноагентов.
Также в список физлиц-иноагентов внесена журналистка «Дождя»* Екатерина Котрикадзе**, адвокат Михаил Беньяш**, журналисты Тарас Березовец**, Иван Яковина** и Владимир Роменский**.
В список СМИ-иноагентов, помимо закрытой компании с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед»* (владелец Bookmate) внесены Алексей Докучаев* — директор по маркетингу Bookmate* и Андрей Баев* — управляющий директор компании.
*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов