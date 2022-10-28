    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    759мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.53eur61.13
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Российских школьников на уроках ОБЖ будут готовить к бою

    727
    обсудить

    В ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке. Старшеклассников будут учить основам обращения с автоматом Калашникова и гранатами, оказанию первой помощи в бою. Об этом 26 октября пишет ТАСС со ссылкой на проект Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП).

    Учащиеся 10 и 11 классов также будут учиться ходить строем, выполнять воинское приветствие. Кроме того, в программу входит изучение действий в бою. Бинтовать «раненых», перемещать их на носилках, надевать противогазы и другие средства защиты школьники также будут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close