Российских школьников на уроках ОБЖ будут готовить к бою

В ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке. Старшеклассников будут учить основам обращения с автоматом Калашникова и гранатами, оказанию первой помощи в бою. Об этом 26 октября пишет ТАСС со ссылкой на проект Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП).



Учащиеся 10 и 11 классов также будут учиться ходить строем, выполнять воинское приветствие. Кроме того, в программу входит изучение действий в бою. Бинтовать «раненых», перемещать их на носилках, надевать противогазы и другие средства защиты школьники также будут.