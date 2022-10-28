    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    759мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.53eur61.13
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Медведев предложил выставить Польше счет за советскую помощь

    2047
    14 комментариев

    Россия может проигнорировать польские требования «компенсаций» за «причиненный СССР ущерб» либо выставить Варшаве свой счет. Об этом 28 октября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, есть всего два варианта.

    «Либо подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом», — пишет он своем телеграм-канале.

    Ранее в пятницу польский МИД заявил о том, что Варшава проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России «возместить ущерб», якобы понесенный из-за СССР.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Jot28 Окт 2022 в 21:51
    Не ругайте Медведева - он на должности. Не будет на должности - ругайте, вместе с исторической справедливостью.
    А Польшу жалко как подростка - и обидели, и прижаться ей хочется к кому-то, и гордость есть, и денежку бы.
    +0−0
    VKuser17419822128 Окт 2022 в 21:45
    Ну пригласите к нему уже доктора...сколько можно смеяться над больным человеком?
    +0−0
    Laska7728 Окт 2022 в 21:42
    :))) СССР помогала, а долг просит РФ :))
    вспомнила бабка как девкой была
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close