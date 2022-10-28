Медведев предложил выставить Польше счет за советскую помощь

Россия может проигнорировать польские требования «компенсаций» за «причиненный СССР ущерб» либо выставить Варшаве свой счет. Об этом 28 октября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, есть всего два варианта.



«Либо подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом», — пишет он своем телеграм-канале.



Ранее в пятницу польский МИД заявил о том, что Варшава проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России «возместить ущерб», якобы понесенный из-за СССР.

