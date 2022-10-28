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    Посол: Путин поздравил нового премьера Италии Мелони с назначением

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    Президент РФ Владимир Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии. Об этом заявил посол РФ Сергей Разов, пишет РИА Новости.

    «Со своей стороны могу сказать, что президент Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность, министр иностранных дел Лавров поздравил министра Таяни», — сказал он.

    Посол отметил, что Россия будет работать с тем правительством, которое будет представлять Италию. Также Москва намерена сотрудничать с Римом, если это желание взаимно.

    Новое правительство Италии во главе с Джорджей Мелони было приведено к присяге 22 октября. На сайте Кремля не опубликовано каких-либо телеграмм в ее адрес от российского лидера.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с назначением, так как эта страна «относится к категории недружественных стран». Отметим, что Италия, как член Евросоюза, в этот список тоже входит.

    Мелони является лидером правой партии «Братья Италии», в ее правительственную коалицию также входят «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи. В ходе предвыборной кампании она заявляла, что будет придерживаться курса на союз с НАТО и укрепление отношений с Евросоюзом, однако намерена отстаивать интересы Италии. Кроме того, Мелони до начала СВО на Украине выступала за улучшение отношений с Россией. Сейчас ее позиция заключается в поддержке Киева и оказании ему помощи.

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    Комментарии 1

    kоt-obormot28 Окт 2022 в 20:32
    Лучше бы он просто посол...
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