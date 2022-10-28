Блогера из Петербурга отправили под домашний арест по статье о мошенничестве. Себя он считает борцом с преступностью

Блогера Александра Скуркиса, который заявляет о себе как о борце с преступностью, отправили под домашний арест по статье о мошенничестве (вторая часть 159 статьи УК РФ). Об этом «Фонтанке» стало известно 28 октября.
По словам потерпевшего, в марте прошлого года он отдал Скуркису 30 тысяч рублей. В такую сумму последний оценил свою юридическую помощь. Обещанные обязательства тем не менее выполнены не были, а возвращать деньги тот не собирался.
Обманутый горожанин отправился к служителям Фемиды, и мировой судья встал на его сторону. Однако несмотря на решение, потерянная сумма перед ним не материализовалась.
Полиция возбудила дело в июле текущего года, а пару дней назад Скуркиса задержали у дома на набережной канала Грибоедова. Меру пресечения ему избрали сегодня.
У Скуркиса есть отдельный сайт, где он сообщает, что является юристом. По нашим данным, эта информация не соответствует действительности. В сфере его интересов, судя по описанию на портале, — борьба с преступностью и противодействие коррупции. В его публикациях мелькают громкие имена: начиная от председателя КГИОП Сергея Макарова и заканчивая Владимиром Путиным. А на его YouTube-канале можно найти «обличительные» видео о преступлениях в сфере ЖКХ и обманутых горожанах.