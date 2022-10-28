Блогера из Петербурга отправили под домашний арест по статье о мошенничестве. Себя он считает борцом с преступностью

Блогера Александра Скуркиса, который заявляет о себе как о борце с преступностью, отправили под домашний арест по статье о мошенничестве (вторая часть 159 статьи УК РФ). Об этом «Фонтанке» стало известно 28 октября.



По словам потерпевшего, в марте прошлого года он отдал Скуркису 30 тысяч рублей. В такую сумму последний оценил свою юридическую помощь. Обещанные обязательства тем не менее выполнены не были, а возвращать деньги тот не собирался.

