Путин призвал модернизировать работу военкоматов и внести коррективы в организацию армии

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил. Об этом он сказал 28 октября на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Принять решения нужно в короткие сроки.



«Прошу вас и в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой задачей, и на экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они сочетались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал глава государства, обращаясь к министру.

