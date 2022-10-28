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    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Путин призвал модернизировать работу военкоматов и внести коррективы в организацию армии

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    11 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил. Об этом он сказал 28 октября на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Принять решения нужно в короткие сроки.

    «Прошу вас и в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой задачей, и на экспертном уровне обсудить все вопросы с тем, чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки приняты все необходимые решения, с тем, чтобы они сочетались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал глава государства, обращаясь к министру.

    Кроме того, глава государства призвал модернизировать всю систему работы военкоматов, она должна быть выстроена на современном уровне. Президент отметил, что Минобороны совместно с правительством предпринимают шаги в эту сторону, он уверен, что преодолеть трудности удастся.

    Также Путин отметил, что самым главным остается вопрос экипировки, подготовки и слаживания военнослужащих.

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    Комментарии 11

    Nerevar28 Окт 2022 в 19:12
    Я направила запрос в Минобороны. Хочу добровольцев в СВО в то время как парни ныкаются от мобилизации.
    +0−0
    kоt-obormot28 Окт 2022 в 19:09
    Да сразу в роддоме ставить на учет.
    +0−0
    Святослав-ужас хазар28 Окт 2022 в 18:45
    В военкомате на Ильюшина сегодня люди с 7 утра занимали очередь для оформления бронирования. Но к 9.00 пришел сотрудник и обьявил, что можно всем расходится, т.к. военком отменил на сегодня работу по бронированию. Мало того, что несмотря на тяжелое положение они продолжают работать по графику мирного времени с 2 мя неприемными днями из пяти, так еще и з трёх делают два рабочих. Не пора ли взбодрить тамошнего царя ??
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