В Петербурге отменяют «Самый сказочный фестиваль». Предотвратить «духовный промискуитет» призывал Милонов

Организаторы «Самого сказочного фестиваля», который предполагалось провести в Парке имени Бабушкина с 28 по 30 октября, прямо в первый день объявили об отмене мероприятия. Соответствующий пост появился в группе компании-организатора, но уже спустя час паблик поменял конфиденциальность и стал недоступен для просмотра постов и комментариев.
В рамках «Самого сказочного фестиваля», который в разных видах проводится в Петербурге уже много лет под Хеллоуин, планировалось проводить мастер-классы по вырезанию из тыкв, огненно-пиротехническое и лазерное шоу, конкурсы на лучший образ и тыкву, а также костюмированную дискотеку. Аллеи должны были украсить светом, а атмосферу таинственности и страшилок создать сказочной анимацией (с Бабой-Ягой, драконами и героями фильмов ужасов). Праздник не имел возрастных ограничений.
В разные годы мероприятие уже подвергалось критике активистов, мотивирующих свои слова и действия защитой православия, срывать его пытался в то время еще депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов. Не остался он в стороне и в этом году — однако на сей раз событие было отменено.
Милонов назвал карнавальное веселье «языческими камланиями», организаторов –– «бессовестными дельцами-маргиналами» и заявил, что те «привлекают детей к почитанию Сатаны и его слуг — американцев».
«Большая просьба к губернатору нашего города — вмешаться и предотвратить духовный промискуитет!» — говорилось в сообщении в официальном канале депутата Госдумы.
В борьбе с детским фестивалем в этом году Милонов оказался не один — его позицию разделил Борис Корчевников, актер и телеведущий, с 2017 года –– генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас», который также обратился к Александру Беглову с просьбой «отменить жалкий шабаш».
Местом проведения частного фестиваля, по информации Комитета по культуре, была выбрана частная территория, поэтому согласование его проведения органами власти Петербурга не требовалось. Получить комментарии организаторов и администрации Парка имени Бабушкина «Фонтанке» не удалось — все телефоны были отключены или не отвечали, сообщения — проигнорированы.