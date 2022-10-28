    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    760мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    В Петербурге отменяют «Самый сказочный фестиваль». Предотвратить «духовный промискуитет» призывал Милонов

    4780
    33 комментария

    Организаторы «Самого сказочного фестиваля», который предполагалось провести в Парке имени Бабушкина с 28 по 30 октября, прямо в первый день объявили об отмене мероприятия. Соответствующий пост появился в группе компании-организатора, но уже спустя час паблик поменял конфиденциальность и стал недоступен для просмотра постов и комментариев.

    В рамках «Самого сказочного фестиваля», который в разных видах проводится в Петербурге уже много лет под Хеллоуин, планировалось проводить мастер-классы по вырезанию из тыкв, огненно-пиротехническое и лазерное шоу, конкурсы на лучший образ и тыкву, а также костюмированную дискотеку. Аллеи должны были украсить светом, а атмосферу таинственности и страшилок создать сказочной анимацией (с Бабой-Ягой, драконами и героями фильмов ужасов). Праздник не имел возрастных ограничений.

    В разные годы мероприятие уже подвергалось критике активистов, мотивирующих свои слова и действия защитой православия, срывать его пытался в то время еще депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов. Не остался он в стороне и в этом году — однако на сей раз событие было отменено.

    Милонов назвал карнавальное веселье «языческими камланиями», организаторов –– «бессовестными дельцами-маргиналами» и заявил, что те «привлекают детей к почитанию Сатаны и его слуг — американцев».

    «Большая просьба к губернатору нашего города — вмешаться и предотвратить духовный промискуитет!» — говорилось в сообщении в официальном канале депутата Госдумы.

    В борьбе с детским фестивалем в этом году Милонов оказался не один — его позицию разделил Борис Корчевников, актер и телеведущий, с 2017 года –– генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас», который также обратился к Александру Беглову с просьбой «отменить жалкий шабаш».

    Местом проведения частного фестиваля, по информации Комитета по культуре, была выбрана частная территория, поэтому согласование его проведения органами власти Петербурга не требовалось. Получить комментарии организаторов и администрации Парка имени Бабушкина «Фонтанке» не удалось — все телефоны были отключены или не отвечали, сообщения — проигнорированы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ30
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    vdaru28 Окт 2022 в 19:14
    Это если это правда, то это лицемерие. Тогда надо быть последовательными и отменять масленицу - по такой логике тоже весьма мутный праздник получается.
    Запрет всегда означает поражение, неспособность доказать свою точку зрения в честном споре. Ты не смог сделать так, чтобы люди встали на твою сторону? Запрети оппонента и точка.
    +3−0
    Nerevar28 Окт 2022 в 19:11
    Милонов должен с винтовкой в руках в полный рост идти в атаку на ВСУ. Сразу видно, что он в тылу сидит и прячется, как кхм.. хвостатый обитатель городских массивов и что-то смеет ещё писать, говорить. С чего это я? А с того когда ты на передке, когда свищут пули, то мысли о том как выжить и выполнить боевую задачу. А когда ты сидишь в тылу, то в голову лезут мысли о всяких скрепках и духовности, от скуки лезут.
    +4−0
    Boris_93*128 Окт 2022 в 18:58
    кто-то боролся с ветряными мельницами , кто-то борется с тыквами - главное все при деле :)
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close