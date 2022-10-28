В Петербурге отменяют «Самый сказочный фестиваль». Предотвратить «духовный промискуитет» призывал Милонов

Организаторы «Самого сказочного фестиваля», который предполагалось провести в Парке имени Бабушкина с 28 по 30 октября, прямо в первый день объявили об отмене мероприятия. Соответствующий пост появился в группе компании-организатора, но уже спустя час паблик поменял конфиденциальность и стал недоступен для просмотра постов и комментариев.

В рамках «Самого сказочного фестиваля», который в разных видах проводится в Петербурге уже много лет под Хеллоуин, планировалось проводить мастер-классы по вырезанию из тыкв, огненно-пиротехническое и лазерное шоу, конкурсы на лучший образ и тыкву, а также костюмированную дискотеку. Аллеи должны были украсить светом, а атмосферу таинственности и страшилок создать сказочной анимацией (с Бабой-Ягой, драконами и героями фильмов ужасов). Праздник не имел возрастных ограничений.



В разные годы мероприятие уже подвергалось критике активистов, мотивирующих свои слова и действия защитой православия, срывать его пытался в то время еще депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов. Не остался он в стороне и в этом году — однако на сей раз событие было отменено.

Милонов назвал карнавальное веселье «языческими камланиями», организаторов –– «бессовестными дельцами-маргиналами» и заявил, что те «привлекают детей к почитанию Сатаны и его слуг — американцев».

«Большая просьба к губернатору нашего города — вмешаться и предотвратить духовный промискуитет!» — говорилось в сообщении в официальном канале депутата Госдумы.

