В Шушарах в ноябре сдадут школу с коррекционным отделением, кадетскими классами и кванториумами

На Первомайской улице в Шушарах готовится к вводу новая школа на 1300 мест. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», ее построили за полтора года, на днях Госстройнадзор Санкт-Петербурга оценил ее готовность. Новая школа станет филиалом шушарской СОШ № 93.



Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Поделиться Поделиться





Здесь будет два корпуса — учебный и учебно-оздоровительный. В первом разместятся 65 учебных классов, в том числе и коррекционный, две столовые, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, IT-клуб, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также масса вспомогательных помещений, в том числе для занятий в секциях и кружках. Учиться здесь будут в одну смену.



В учебно-оздоровительном корпусе располагаются шесть залов для спорта и физкультуры, а также два бассейна – «лягушатник» для обучения плаванию и спортивно-оздоровительный на шесть дорожек. На пришкольной территории построили стадион с освещением и искусственным покрытием, с футбольным полем и баскетбольной площадкой.

Целый этаж в учебном корпусе отведут под так называемые кванториумы, созданные в рамках национального проекта «Образование». Это центры, где дети могут получать дополнительные знания по разным предметам и определиться с будущей профессией. Кроме того, в школе откроют несколько кадетских классов для детей разных возрастов, а также классы с химико-биологическим уклоном.

