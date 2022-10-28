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    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    В Шушарах в ноябре сдадут школу с коррекционным отделением, кадетскими классами и кванториумами

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    На Первомайской улице в Шушарах готовится к вводу новая школа на 1300 мест. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», ее построили за полтора года, на днях Госстройнадзор Санкт-Петербурга оценил ее готовность. Новая школа станет филиалом шушарской СОШ № 93.

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    Здесь будет два корпуса — учебный и учебно-оздоровительный. В первом разместятся 65 учебных классов, в том числе и коррекционный, две столовые, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, IT-клуб, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также масса вспомогательных помещений, в том числе для занятий в секциях и кружках. Учиться здесь будут в одну смену.

    В учебно-оздоровительном корпусе располагаются шесть залов для спорта и физкультуры, а также два бассейна – «лягушатник» для обучения плаванию и спортивно-оздоровительный на шесть дорожек. На пришкольной территории построили стадион с освещением и искусственным покрытием, с футбольным полем и баскетбольной площадкой.

    Целый этаж в учебном корпусе отведут под так называемые кванториумы, созданные в рамках национального проекта «Образование». Это центры, где дети могут получать дополнительные знания по разным предметам и определиться с будущей профессией. Кроме того, в школе откроют несколько кадетских классов для детей разных возрастов, а также классы с химико-биологическим уклоном.

    Сейчас на объекте идут пуско-наладочные работы всех инженерных сетей, а на следующей неделе застройщик планирует подать документы в службу ГСН на итоговую проверку. Как заявил глава петербургского ведомства Владимир Болдырев во время проверки, он не видит никаких препятствий для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в ноябре. А принять учеников здесь планируют в начале следующего года

    Параллельно по такому же проекту строилась «школа-близнец» в Парголово, и она тоже готовится к сдаче.

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