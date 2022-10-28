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    Ставки по депозитам и кредитам останутся на прежнем уровне после сохранения Центробанком ключевой ставки

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    На очередном заседании Банк России сохранил текущие показатели ключевой ставки — 7,5%. По прогнозам аналитиков ВТБ, такое решение сохранит ставки по рублевым депозитам в российских банках на текущем уровне, скорее всего, не вырастут и ставки по кредитам — до следующего решения регулятора.

    В последней декаде сентября наблюдался отток средств со счетов российских банков, однако в октябре его удалось переломить и даже частично компенсировать за счет раунда повышений ставок по депозитам, отметил и. о. начальника управления «Сбережения» ВТБ Роман Глазов. Сейчас люди сокращают траты и возвращаются к сберегательной модели поведения. Это позволит рынку показать прирост сегмента привлеченных средств в этом году на уровне 2,3–2,5 трлн рублей.

    Способствовать росту будет и достаточно высокий уровень ставок: к концу октября средний уровень ставок основных игроков банковского рынка стабилизировался на уровне 7,3–7,5%, превысив на 0,2–0,3 п. п. показатели начала октября. Основной рост пришелся на ставки по депозитам сроком на один год, в то время как ставки по коротким вкладам в целом увеличились незначительно — в среднем на 0,1 п. п. «Сегодняшнее решение ЦБ будет способствовать фиксации доходности по депозитам на текущем уровне, — подчеркнул Роман Глазов. — Вместе с тем в преддверии высокого сезона банки будут активно конкурировать за вкладчиков за счет запуска краткосрочных спецпредложений с повышенной доходностью». Также ожидается сезонный рост спроса на накопительные счета, которые позволяют снимать средства в любое время, не теряя доходности.

    Что касается кредитования, то в конце сентября россияне сократили спрос на заемные средства и «поставили на паузу» определенную часть сделок, в частности по ипотеке. Ситуация стабилизировалась во второй половине октября — в первую очередь, начало расти число заявок и выданных кредитов в сегменте кредитов наличными. Не изменившаяся ключевая ставка на уровне 7,5% позволит сохранить спрос на кредитном рынке в IV квартале, считают аналитики ВТБ, так как это сигнал для банков сохранить в целом текущие условия по кредитным продуктам.

    Как отметили в банке, ВТБ уже провел ранее раунд повышения ставок по ипотеке, доведя его до 10,4% по базовым программам (ставки по господдержке не менялись), и в текущей ситуации ставки по жилищным кредитам сохранятся в пределах 10–11% в банках.

    Спрос будет, в первую очередь, на первичное жилье, которое позволяет воспользоваться госипотекой, однако рынок готового жилья может ждать отложенный спрос конца сентября — начала октября. Ожидается, что уровень выдачи по итогам года в России составит 4,4–4,5 трлн рублей.

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