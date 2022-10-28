ЦБ планирует завершить сделку по продаже «Открытия» до конца года

Банк России планирует завершить сделку по продаже банка «Открытие» группе ВТБ до конца 2022 года. Об этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции 28 октября.



«Оценка завершается, но в УК ФКБС (подконтрольная ЦБ Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора — Прим.ред.) пока формально отчет по оценке не поступил. Даже если поступит, мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, — сообщила она, отвечая на вопрос журналистов. — В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут [проводиться] в ближайшее время, конечно, на основе оценки оценщика».

