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    ЦБ планирует завершить сделку по продаже «Открытия» до конца года

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    1 комментарий

    Банк России планирует завершить сделку по продаже банка «Открытие» группе ВТБ до конца 2022 года. Об этом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции 28 октября.

    «Оценка завершается, но в УК ФКБС (подконтрольная ЦБ Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора — Прим.ред.) пока формально отчет по оценке не поступил. Даже если поступит, мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, — сообщила она, отвечая на вопрос журналистов. — В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут [проводиться] в ближайшее время, конечно, на основе оценки оценщика».

    Рыночная стоимость 100 % акционерного капитала группы «Открытие» находится в диапазоне 359–386 млрд рублей, сообщил ранее РБК со ссылкой на материалы презентации оценщика, аудиторской компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte), которую ЦБ нанял для подготовки актива к продаже группе ВТБ.

    При этом рыночная капитализация самого АО «ВТБ», по данным Мосбиржи на 28 октября, составляет почти 218 млрд рублей.

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    Комментарии 1

    piterez28 Окт 2022 в 15:56
    Тут не сделку, а банк надо закрывать, у этого банка одни жулики в руководстве, а своего капитала кот наплакал.... ЦБ, видимо, тоже к жульничеству подключился...
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