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    Мобилизация

    В Госдуму внесли законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных сразу после призыва

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    6 комментариев

    В Госдуму внесен законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян сразу же после призыва по повестке или записи в добровольцы. Об этом 28 октября сообщил секретарь генсовета «Единой России» в своем телеграм-канале.

    По словам Турчака, действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они непосредственно не окажутся в зоне боевых действий, хотя от призыва может пройти довольно много времени. При этом такие люди уже не могут полноценно вести дела в суде с полигона или из воинской части.

    Кроме того, добавил Турчак, в разных кодексах (Гражданском, Административном, Арбитражном) содержится разная трактовка, когда производство должно быть остановлено. Законопроект формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов.

    Исключением станут лишь исполнительные производства по выплате алиментов и возмещению вреда в связи со смертью кормильца, которые не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок.

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    Комментарии 6

    VKuser4918336228 Окт 2022 в 16:18
    может, лучше они через Вагнер пойдут, и для отчётности удобнее
    +0−0
    Slava_Rossii228 Окт 2022 в 16:15
    А кто будет платить за мобилизованных ущерб потерпевшим? Это у депутатов такое понимание справедливости и законности?
    Мобилизованный может нанять адвоката или вести дела через представителя.
    +0−1
    Pupin28 Окт 2022 в 15:58
    Т.е. если незаконно призовут, то принятый иск "просто" приостановят, прекрасно понимая, что с воблы человек может уже и не вернуться, так что-ли???
    +3−0
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