В Госдуму внесли законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных сразу после призыва

В Госдуму внесен законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян сразу же после призыва по повестке или записи в добровольцы. Об этом 28 октября сообщил секретарь генсовета «Единой России» в своем телеграм-канале.
По словам Турчака, действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они непосредственно не окажутся в зоне боевых действий, хотя от призыва может пройти довольно много времени. При этом такие люди уже не могут полноценно вести дела в суде с полигона или из воинской части.
Кроме того, добавил Турчак, в разных кодексах (Гражданском, Административном, Арбитражном) содержится разная трактовка, когда производство должно быть остановлено. Законопроект формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов.
Исключением станут лишь исполнительные производства по выплате алиментов и возмещению вреда в связи со смертью кормильца, которые не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок.