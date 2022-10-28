В Госдуму внесли законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных сразу после призыва

В Госдуму внесен законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян сразу же после призыва по повестке или записи в добровольцы. Об этом 28 октября сообщил секретарь генсовета «Единой России» в своем телеграм-канале.



По словам Турчака, действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они непосредственно не окажутся в зоне боевых действий, хотя от призыва может пройти довольно много времени. При этом такие люди уже не могут полноценно вести дела в суде с полигона или из воинской части.

