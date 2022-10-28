Сотню картин из «Золотой коллекции» «Ленфильма» передадут в кинотеатры

Около сотни картин из «Золотой коллекции» «Ленфильма» передаст Госфильмофонд для показа в кинотеатрах. Информация об этом 28 октября появилась в телеграм-канале министра культуры Ольги Любимовой.
По словам гендиректора Госфильмофонда Александра Павлова, зрители смогут увидеть на большом экране, в частности, такие картины, как «Отцы и дети» (1958), «Открытая книга» (1977), «Всадник без головы» (1973) и другие.
Ольга Любимова обратила внимание на то, что многие из картин «Ленфильма» снимались на основе литературных произведений из школьной программы, причем были максимально приближены к первоисточникам — а значит, могут быть полезны юным обладателям «Пушкинской карты».
Показы картин из «Золотой коллекции» в кинотеатрах планируют начать в ноябре.
«Золотая коллекция» — классика советского кинематографа, за возвращение прав на которую «Ленфильм» боролся многие годы и которая должна была помочь ему в восстановлении благосостояния киностудии.