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    Сотню картин из «Золотой коллекции» «Ленфильма» передадут в кинотеатры

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    1 комментарий

    Около сотни картин из «Золотой коллекции» «Ленфильма» передаст Госфильмофонд для показа в кинотеатрах. Информация об этом 28 октября появилась в телеграм-канале министра культуры Ольги Любимовой.

    По словам гендиректора Госфильмофонда Александра Павлова, зрители смогут увидеть на большом экране, в частности, такие картины, как «Отцы и дети» (1958), «Открытая книга» (1977), «Всадник без головы» (1973) и другие.

    Ольга Любимова обратила внимание на то, что многие из картин «Ленфильма» снимались на основе литературных произведений из школьной программы, причем были максимально приближены к первоисточникам — а значит, могут быть полезны юным обладателям «Пушкинской карты».

    Показы картин из «Золотой коллекции» в кинотеатрах планируют начать в ноябре.

    «Золотая коллекция» — классика советского кинематографа, за возвращение прав на которую «Ленфильм» боролся многие годы и которая должна была помочь ему в восстановлении благосостояния киностудии.

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    Комментарии 1

    VKuser165237828 Окт 2022 в 15:59
    что-то сильно сомневаюсь что много народа придет посмотреть старые фильмы в кинотеатры. возможно старшее поколение еще сходит, если цена будет символическая, а молодежь так точно не пойдет.
    +2−0
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