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    Сезон закрыли не все. На Марата мотоциклист вмял бок автомобилю

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    Фото: «Мотосолидарность ДТП»
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    Несмотря на конец октября и ночные заморозки, еще не все байкеры оставили своих железных коней ждать весны. В центре Петербурга днем 28 октября произошло мото-ДТП с пострадавшим.

    На улице Марата, возле дома 13, столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл Honda Africa Twin, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Судя по фото, байк с карельскими номерами врезался кроссоверу в левый бок.

    По данным сообщества, мотоциклист получил травмы средней тяжести. Он был в сознании, прибывшие на место медики забрали его в машину скорой помощи.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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