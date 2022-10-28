Сезон закрыли не все. На Марата мотоциклист вмял бок автомобилю

Несмотря на конец октября и ночные заморозки, еще не все байкеры оставили своих железных коней ждать весны. В центре Петербурга днем 28 октября произошло мото-ДТП с пострадавшим.

На улице Марата, возле дома 13, столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл Honda Africa Twin, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Судя по фото, байк с карельскими номерами врезался кроссоверу в левый бок.